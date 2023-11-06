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Российские миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе

Политика Материалы 6 ноября 2023 21:01 (UTC +04:00)
Российские миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Российские миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в бюллетенях российского миротворческого контингента.

Также завершена отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для планового ремонта.

"Ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в РФ для планового ремонта завершены", - говорится в сообщении.

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