БАКУ /Trend/ - Российские миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в бюллетенях российского миротворческого контингента.

Также завершена отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для планового ремонта.

"Ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в РФ для планового ремонта завершены", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!