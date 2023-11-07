Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Стала известна причина, по которой прокурор потребовал 15 лет лишения свободы для Вагифа Хачатряна

Политика Материалы 7 ноября 2023 12:07 (UTC +04:00)
Стала известна причина, по которой прокурор потребовал 15 лет лишения свободы для Вагифа Хачатряна

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Продолжается судебный процесс по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает во вторник Trend, судебное разбирательство в Бакинском военном суде по данному делу сегодня завершилось. Выступая с обвинительной речью, прокурор предложил суду приговорить Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы.

В своем выступлении прокурор также пояснил, почему он потребовал для подсудимого именно такой срок.

Дело в том, что высшим пределом наказания за геноцид, преступления против мира и войны, в которых обвиняется В.Хачатрян, является пожизненное заключение.

Согласно законодательству Азербайджанской Республики, лицам, достигшим 65 лет до вынесения приговора, запрещено отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В связи с тем, что В.Хачатряну уже исполнилось 65 лет, приговорить его к пожизненному лишению свободы невозможно.

Помимо этого, в настоящее время, согласно азербайджанскому законодательству, высшим пределом наказания за тяжкие преступления, в которых обвиняются лица старше 65 лет, является 20 лет лишения свободы.

Однако свои преступные деяния Вагиф Хачатрян совершил в 1991 году. Действовавшее до 2014 года законодательство Азербайджана предусматривало наказание за преступления против мира и войны - от 10 до 15 лет лишения свободы.

В соответствии с международными конвенциями, к которым присоединился Азербайджан, к лицу должно быть применено наказанание в соответствии с законодательством, соответствующим времени совершения преступления. То есть, с юридической точки зрения справедливо, что Вагиф Хачатрян наказывается не в пределах санкций, предусмотренных действующим законодательством, а в соответствии с Уголовным кодексом, действующим на момент совершения указанного деяния.

По этой причине прокурор в своем выступлении потребовал 15 лет лишения свободы, что по закону является максимальным наказанием для участника Мешалинской резни.

Напомним, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 59 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости