БАКУ /Trend/ - Посольство Израиля в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как передает в четверг Trend, по этому случаю размещена публикация на странице посольства в соцсети X.

Отметим, что флаг, являющийся одним из официальных символов Азербайджанской Республики (наряду с гимном и гербом), впервые был утвержден 9 ноября 1918 года Советом министров Азербайджанской Демократической Республики - первой демократической республики на мусульманском Востоке. 18 октября 1991 года конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджанская Республика как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики восстановила ее атрибуты, в том числе государственный флаг.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 ноября 2009 года 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.

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