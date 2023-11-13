Азербайджан осуждает отправку Францией бронетехники в Армению - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан решительно осуждает отправку Францией в Армению бронеавтомобилей наступательного характера "Бастион".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы об отправке Францией военной техники в Армению.

"Передача вышеупомянутой военной техники послужит укреплению деструктивной деятельности в регионе и военного потенциала Армении, которая на протяжении почти 30 лет удерживала часть территорий Азербайджанской Республики под оккупацией и в настоящее время не отказывается от агрессивной политики и риторики.

Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, ставят под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений в регионе на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации.

На фоне клеветнической кампании Франции против Азербайджана и деструктивной деятельности в регионе, эти шаги, которые служат политике военизации Армении, свидетельствуют о том, что Франция руководствуется ошибочными интересами в регионе.

Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, эти страны должны окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству.

Призываем международное сообщество воздержаться от вооружения Армении, известной своей агрессивной политикой и действиями, а также от создания условий для этого, прекратить и осудить подобную нелегитимную деятельность, препятствующую установлению мира и процветания в регионе", - заявил А.Гаджизаде.

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