Вовлечение Францией мировых СМИ в пропагандистскую кампанию против Азербайджана недопустимо - Совет печати

БАКУ /Trend/ - Недопустимо, чтобы Франция вовлекала мировые СМИ в пропагандистскую кампанию против Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Совета печати Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

"Предвзятая, проармянская позиция Франции касательно отношений между Азербайджаном и Арменией вызывает недовольство и беспокойство у азербайджанской общественности и журналистского сообщества нашей страны. Вполне естественно, что это недовольство нашло свое отражение в различных материалах в медиа, а также в профилях отдельных людей в соцсетях. К сожалению, некоторые мировые СМИ неадекватно трактуют имеющие под собой основания возражения нашего общества против односторонней и предвзятой позиции Франции, формируют негативное международное мнение против нашей страны в целом. Тиражирование в западных СМИ последней информации, распространяемой французской группой по борьбе с дезинформацией, также является показателем такого нелицеприятного намерения", - говорится в заявлении.

Отмечено, что, по сообщению агентства Reuters, вышеуказанная группа выявила азербайджанца среди тех, кто за бойкот Олимпийских игр, запланированных к проведению в Париже в 2024 году. "Этот человек осудил Францию в своем профиле в социальной сети X, отметив, что проведение Олимпийских игр в стране, где нарушаются права человека, недопустимо. Недовольство политикой Франции возрастает во всем мире, и предвзятость этой организации именно в отношении Азербайджана непонятна и является показателем крайне упрощенного подхода. Прежде всего, каждый человек имеет право свободно выражать в социальной сети свое мнение. Если произошло какое-либо нарушение правил соцсетей, то соцсети могут изучить этот вопрос и принять соответствующие меры. Помимо этого, сама попытка связать идеи, которыми делится рядовой пользователь социальной сети, с государством, в данном случае с азербайджанским государством, является крайне непрофессиональным и упрощенным подходом. Такая позиция подтверждает то, что указанная организация Франции так же является инструментом предвзятой пропаганды против Азербайджана.

"Всем уже ясно, что движущей силой непрерывной и последовательной линии французских СМИ, проводящих предвзятую и гнусную кампанию в отношении Азербайджана, является именно французское государство. Влиятельные СМИ этой страны уже не скрывают, что получили такие инструкции от Елисейского дворца. Очевидно, что этими шагами французское государство пытается прикрыть свой провал во внутренней и внешней политике, такие тенденции, как распространившиеся в стране ксенофобия, антисемитизм, все более участившиеся проявления расизма, рост числа нарушений прав человека, а также последствия политики неоколониализма этой страны", - говорится в заявлении.

Совет печати Азербайджана решительно осуждает эти негативные тенденции и призывает мировые СМИ воздерживаться от распространения далекой от реальности информации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!