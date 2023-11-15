Утверждено соглашение о проведении Азербайджаном строительных работ в Кахраманмараше

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) было обсуждено новое соглашение с Турцией.

Как сообщает в среду Trend, в повестку дня заседания был включен проект закона Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики по строительству жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики".

Согласно соглашению, Азербайджан потратит 100 миллионов манатов на строительство жилых домов, школ, детских садов и другой инфраструктуры.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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