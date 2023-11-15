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Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)

Политика Материалы 15 ноября 2023 21:37 (UTC +04:00)
Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой 15 ноября прибыла в столицу Кыргызской Республики город Бишкек с рабочим визитом.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана, целью визита является участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В состав делегации также входят члены делегации Милли Меджлиса при МПА СНГ Михаил Забелин, Расим Мусабеков, Низами Сафаров и Эмин Гаджиев.

В бишкекском аэропорту Манас-2 парламентариев встречали зампредседателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурбек Садыгалиев, замминистра иностранных дел Авазбек Атаханов, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в Бишкеке Лятиф Гандилов, постпред Милли Меджлиса при МПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.

Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана совершила визит в Кыргызстан (ФОТО)
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