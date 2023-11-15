Сомнительная антиазербайданская инициатива Госдепа США

БАКУ /Trend/ - Создание транспортного коридора с применением силы вызвало бы резкую реакцию, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, обсуждая вопрос о Зангезурском коридоре, передает Trend.

"Любой коридор должен создаваться только с согласия Армении, что приведет к транзитному буму для стран региона и мировых рынков, поскольку будет обеспечен доступ к определенным товарам. Транспортный коридор, созданный иным способом, с применением силы или с участием Ирана, встретит решительный ответ", - сказал он.

Здесь О'Брайен намекает на то, что официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что страна готова проложить Зангезурский коридор через Иран, если Армения затянет этот процесс.

Кроме того, представитель Госдепартамента США предполагает, что должна быть альтернатива российским миротворцам, временно дислоцированным в Карабахе согласно трехстороннему заявлению. Он заявляет, что США готовы выступить с инициативой, а Азербайджану и Армении следует начать переговоры с США. Возникает вопрос: почему, по мнению О'Брайена, Азербайджан заинтересован в посредничестве США, когда речь идет о контроле над его суверенными территориями, и какие переговоры с Арменией по этому вопросу можно было бы рассмотреть?

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан не планирует решать проблему Зангезурского коридора военным путем.

"Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место", - заявил Президент Ильхам Алиев, тем самым развеяв все опасения Армении и ее западных союзников по поводу какой-либо военной угрозы.

Что касается проекта транзитного маршрута через Иран, Азербайджан имеет право самостоятельно определять свои предпочтения в сотрудничестве с другими странами. Тем более, что Азербайджан и Иран в настоящее время хорошо сотрудничают по различным транзитным проектам.

О'Брайен, судя по всему, пытается вмешаться во внутренние дела Азербайджана. Представитель Госдепартамента мог бы действовать более эффективно, призвав Армению выполнить свои давние обещания относительно региональных коммуникаций, предпринять ощутимые шаги по Зангезурскому коридору и подписать мирный договор с Азербайджаном. Баку не допустит навязывания решений извне.