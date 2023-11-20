Президент Ильхам Алиев: В ближайшие недели будут запущены прямые рейсы в Киркук, Эрбиль и Басру

БАКУ /Trend/ - Через две недели наша делегация посетит Багдад для участия в новом раунде заседания межправительственной комиссии. У нас большие планы по поводу повышения уровня взаимной торговли. Сегодня мы также обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики. Этот вопрос будет также затронут во время визита нашей делегации в следующем месяце.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом 20 ноября в Баку.

Подчеркнув, что первый прямой рейс между нашими столицами уже состоялся, глава государства отметил: «В ближайшие недели будут запущены прямые рейсы в Киркук, Эрбиль и Басру. Таким образом, мы ожидаем большой объем туристических поездок в обоих направлениях. И, конечно, мы обсудили будущие дополнительные шаги для облегчения визового режима между нашими странами. Поэтому я уверен, что визит принесет очень хорошие результаты. Мы еще раз подтверждаем дружеские отношения между нашими странами. Уверен, что продолжение нашего диалога приведет к новым хорошим результатам, и наше сотрудничество будет укрепляться».