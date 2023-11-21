На протяжении веков преступления Франции отдаляли Африку от ее богатств - Сулейман Ндьяй

БАКУ /Trend/ - Францией были совершены такие отвратительные преступления, как колонизация и рабство. На протяжении веков эти преступления отдаляли Африку от ее богатств.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Форума Африканского Возрождения Сулейман Ндьяй во время выступления на проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

От отметил, что женщина - это опора общества.

"Благодаря женщинам наши традиции передаются будущим поколениям. Наделение их полномочиями является основой развития общества. Они сильно пострадали от многовековых пыток. Женщины в Сенегале боролись против присутствия Франции в стране. Мы с гордостью вспоминаем наших женщин, которые отдали свои жизни за родину", - добавил С.Ндьяй.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!