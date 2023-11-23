Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию с главой МИД Венгрии

БАКУ /Trend/ - 23 ноября 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, находящимся в Азербайджана с целью участия во встречах и саммите в рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, в том числе текущая региональная ситуация.

С удовлетворением было отмечено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией по восходящей линии в политической, экономической, транспортной, торговой, энергетической безопасности, образовании, гуманитарной и других сферах. Подчеркнуто развитие сотрудничества между двумя странами в области энергетической безопасности, в том числе в области альтернативной энергетики.

Джейхун Байрамов также проинформировал гостей о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, недавних шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки дня, и позиции Азербайджана касательно перспектив мирного процесса. В то же время приветствовалось участие венгерских компаний в восстановительных и реконструкционных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

Петер Сийярто отметил, что Венгрия заинтересована в дальнейшем развитии отношений стратегического характера между двумя странами, в частности, в необхходимости использования имеющегося потенциала. Было выражено удовлетворение работой двусторонней экономической комиссии. Ссылаясь на роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, Петер Сийярто подчеркнул вклад совместных проектов, реализуемых в этом направлении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД.

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