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Президент Ильхам Алиев поставил условие перед Блинкеном

Политика Материалы 28 ноября 2023 12:11 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поставил условие перед Блинкеном

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - 27 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во вторник Trend, Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря США Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений.

Президент Ильхам Алиев согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США.

Государственный секретарь Блинкен принял это.

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