Президент Ильхам Алиев поставил условие перед Блинкеном

БАКУ/Trend/ - 27 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во вторник Trend, Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря США Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений.

Президент Ильхам Алиев согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США.

Государственный секретарь Блинкен принял это.