В Баку проходит международная конференция, посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит Международная конференция на тему "Права человека - 75-я Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Как сообщает в четверг Trend, конференция проводится при совместной организации аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики, представительства ООН в Азербайджане и Коллегии адвокатов.

В конференции принимают участие представители государственных структур, международных организаций и институтов гражданского общества.

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