Товарооборот между Азербайджаном и РФ подходит к концу года с положительной динамикой – Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и РФ подходит к концу года с положительной динамикой.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«2022 год был позитивным с точки зрения экономического сотрудничества. Наблюдается 24-процентный рост. В 2023 году пока еще окончательных цифр нет, но общая тенденция показывает, что к концу года мы подходим также с положительной динамикой. Я думаю, что сегодня у нас будет возможность пройтись по ряду значимых проектов и двусторонних и региональных в экономической сфере». – сказал он.

Что касается вопросов гуманитарного блока, по словам Байрамова, они традиционно занимают важное место в диалоге между двумя странами.

Отметим, что 4 декабря Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию для участия в заседании Совета министров иностранных дел прикаспийских стран.

В ходе визита запланировано выступление министра на заседании и проведение двусторонних встреч.

Сегодня в Москве пройдет заседание министров иностранных дел прикаспийских стран под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В заседании запланировано участие министров иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.