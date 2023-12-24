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Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

Политика Материалы 24 декабря 2023 14:01 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 24 декабря состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил соболезнования в связи с вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных Сил Турции в результате совершённого 22 декабря 2023 года вероломного нападения террористов на севере Ирака. Было выражено решительное осуждение любых проявлений терроризма и неизменная поддержка Вооруженных Сил братской Турции в непримиримой борьбе с терроризмом.

От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично министр обороны выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелал исцеления раненым.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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