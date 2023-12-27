Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с законом "О таможенном тарифе"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" и о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики о применении закона "О таможенном тарифе"".

Как сообщает в среду Trend, согласно указу, Президент Азербайджанской Республики осуществляет полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьями 20.0.24 - 20.0.28 Закона Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе";

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.