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Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с законом "О таможенном тарифе"

Политика Материалы 27 декабря 2023 12:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с законом "О таможенном тарифе"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" и о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики о применении закона "О таможенном тарифе"".

Как сообщает в среду Trend, согласно указу, Президент Азербайджанской Республики осуществляет полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьями 20.0.24 - 20.0.28 Закона Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе";

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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