БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция провели совместные военные учения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк в ходе своего выступления на еженедельном брифинге.

"С 26 по 28 декабря в Азербайджане прошли "Учения по реагированию на гибридные угрозы".

В рамках поддержки регионального и глобального мира, придерживаясь понятия "Одна нация - два государства", продолжается наша поддержка Азербайджана",- подчеркнул З.Актюрк.

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