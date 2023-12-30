Парламент Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

Как сообщает в субботу Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента предложила направить поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

Депутаты поддержали предложение аплодисментами.

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