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Парламент Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом

Политика Материалы 30 декабря 2023 13:04 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

Как сообщает в субботу Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента предложила направить поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

Депутаты поддержали предложение аплодисментами.

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