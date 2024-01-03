Глава МИД Ирана подчеркнул важность развития сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахян подчеркнул важность развития сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, сегодня министр иностранных дел Ирана принял Азиза Мансури, нового генерального консула Ирана в Нахчыване.

Иранский министр обратил внимание на отношения между Ираном и Азербайджаном в рамках политики соседства и отметил важность деятельности дипломатических представительств.

На встрече генеральный консул проинформировал о новой программе работы генерального консульства Ирана в Нахчыване.