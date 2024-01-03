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Глава МИД Ирана подчеркнул важность развития сотрудничества с Азербайджаном

Политика Материалы 3 января 2024 23:57 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана подчеркнул важность развития сотрудничества с Азербайджаном

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахян подчеркнул важность развития сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, сегодня министр иностранных дел Ирана принял Азиза Мансури, нового генерального консула Ирана в Нахчыване.

Иранский министр обратил внимание на отношения между Ираном и Азербайджаном в рамках политики соседства и отметил важность деятельности дипломатических представительств.

На встрече генеральный консул проинформировал о новой программе работы генерального консульства Ирана в Нахчыване.

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