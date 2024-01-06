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Между минобороны и Военной прокуратурой Азербайджана подписан план совместных мероприятий

Политика Материалы 6 января 2024 10:37 (UTC +04:00)
Между минобороны и Военной прокуратурой Азербайджана подписан план совместных мероприятий

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В целях укрепления правопорядка и воинской дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в азербайджанской армии, между министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджанской Республики подписан план совместных мероприятий на 2024 год.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом определены сроки и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, предусмотренных в течение года в войсках (силах), объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях министерства обороны с участием различных категорий военнослужащих, будут осуществлены мероприятия, направленные на повышение знаний личного состава в области права, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем, а также иная деятельность", - говорится в сообщении ведомства.

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