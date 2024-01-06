Для наблюдения за выборами аккредитованы свыше 70 международных наблюдателя

БАКУ /Trend/ - Для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля, получены обращения от 72 международных наблюдателей из 19 стран.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

M.Панахов отметил, что на все эти обращения был дан положительный ответ.

Он также сообщил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) уже направило информацию об участии 37 наблюдателей, Парламентская ассамблея СНГ - о 17, Турция - 5, СНГ - 9 наблюдателей. Наблюдательная миссия во главе с председателем ЦИК Грузии также направила информацию. Кроме того, в ЦИК прошли аккредитацию 228 местных наблюдателей. Из них 92 - по собственной инициативе, 10 - представители НПО и 126 - наблюдатели от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), имеющие специальное разрешение.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Напомним, что ЦИК 19 декабря утвердила кандидатуру Ильхама Алиева, выдвинутую правящей партией "Ени Азербайджан", на участие во внеочередных президентских выборах. А на заседании ЦИК, состоявшемся 30 декабря, была зарегистрирована кандидатура Ильхама Алиева на пост президента.

На заседании ЦИК, состоявшемся 21 декабря, было утверждено выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, от Партии Великого созидания - Фазиля Мустафы, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрата Гасангулиева, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаева.

26 декабря на заседании ЦИК было утверждено выдвижение кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли.

30 декабря ЦИК утвердила выдвижение кандидатуры самовыдвиженца Намизада Гейдар оглу Сафарова на участие в президентских выборах.

На заседании ЦИК, состоявшемся 6 января, были зарегистрированы кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на пост президента.

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