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Папа Римский призвал Армению и Азербайджан к достижению мира

Политика Материалы 8 января 2024 18:02 (UTC +04:00)
Папа Римский призвал Армению и Азербайджан к достижению мира

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Папа Римский Франциск призвал Армению и Азербайджан к достижению мира.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорилось в обращении Папы Римского к дипломатам, аккредитованным в Ватикане.

Кроме того, касаясь ситуации в Украине, Папа Франциск призвал к урегулированию конфликта путем переговоров.

Напомним, что Папа Римский Франциск коснулся азербайджано-армянских отношений также в рождественском поздравлении этого года. Так, Папа Римский пожелал установления мира между двумя странами.

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