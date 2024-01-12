Французский сенатор и депутаты осудили вандализм в отношении памятника Натаван и антиазербайджанское поведение

БАКУ /Trend/ - Известные представители французской общественности подвергли резкой критике недопустимое обращение с «Азербайджанским парком» и памятником выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-ле-Бен.

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, почетный сенатор Франции Ален Вассель (Alain Vasselle) назвал инициативы мэрии города, связанные с изменением названия «Азербайджанского парка» и причинением ущерба парку абсурдными и совершенно далекими от объективности действиями проармянских сил.

По мнению почетного сенатора, недовольство тем или иным событием может быть выражено различными путями. Однако писатели и поэты – это история. Произведения таких гениев, как Александр Дюма и поэтесса-принцесса Хуршидбану Натаван, являются частью общего культурного наследия и принадлежат культуре.

Он отметил, что необходимо было создать условия Азербайджану для восстановления его территориальной целостности и суверенитета мирным путем, следовало прийти к договоренности о том, чтобы сесть за стол переговоров через дипломатические каналы Армении и Азербайджана.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший член Национальной ассамблеи Франции Жерон Ламбер также расценил действия мэрии города Эвиан как совершенно неуместное поведение, назвав его результатом деятельности мощного армянского лобби.

«После восстановления Азербайджаном суверенитета над территориями, оккупированными Арменией 30 лет назад, в частности, во Франции подняли голову силы, оппозиционные официальному Баку. Данные силы используют армянскую диаспору во Франции, недовольную нынешней ситуацией. Эта оппозиция пытается даже прибегнуть к истерическому поведению, ликвидации всем символов, мест, связанных с Азербайджаном. Ряд представителей армянской диаспоры во Франции старается настроить французских политиков против Азербайджана», – сказал президент ассоциации, подчеркнув, что грязные действия, предпринимаемые против Азербайджана, который восстановил свое право, ничем нельзя оправдать. Проармянские силы, действующие во Франции против Азербайджана, препятствуют установлению мира между Баку и Иреваном.

Почетный член Национальной ассамблеи Франции и Парламентской ассамблеи НАТО Жан-Люк Рейцер (Jean-Luc Reitzer) признал, что крайне огорчен плохим обращением с памятником азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Эвиан. «Я воспринял произошедшее в городе Эвиан с горечью. Азербайджан и Франция всегда поддерживали прекрасные отношения во всех сферах: в экономической, культурной, а также в других направлениях. Однако сегодня многие во Франции, не зная Азербайджана, его истории, никогда не бывая в Азербайджане, выступают против него», – отметил он.

Жан-Люк Рейцер напомнил, что во время Первой Карабахской войны Карабах был захвачен и управлялся сепаратистами. При этом ни одно государство, даже сама Армения, не признало независимости этой территории.

«Во время Второй Карабахской войны Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность. Те, что твердят об армянских беженцах, забыли, что после Первой Карабахской войны сотни тысяч азербайджанцев вынуждены были оставить свои дома и свою землю в Карабахе, были изгнаны из родных очагов. Я был в лагерях этих беженцев в Баку. Крайне огорчен несправедливым отношением, проявляемым сегодня в моей стране к Азербайджану и позиции азербайджанского народа», – сказал Рейцер.

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