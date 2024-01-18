Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Иран всегда поддерживал мирный диалог между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 18 января 2024 13:46 (UTC +04:00)
Иран всегда поддерживал мирный диалог между Азербайджаном и Арменией

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Иран всегда поддерживал и поддерживает мирный диалог между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в швейцарском городе Давос.

По словам Х.Амира Абдоллахияна, Иран считает, что достичь стабильности в регионе можно посредством региональных решений.

Глава МИД отметил, что Иран придает большое значение поддержанию мира и безопасности на Южном Кавказе.

На встрече были проведены переговоры по расширению двустороннего сотрудничества и торговых связей.

Отметим, что 16 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Давос с целью участия в 54-м Всемирном экономическом форуме.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости