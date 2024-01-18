Иран всегда поддерживал мирный диалог между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Иран всегда поддерживал и поддерживает мирный диалог между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в швейцарском городе Давос.

По словам Х.Амира Абдоллахияна, Иран считает, что достичь стабильности в регионе можно посредством региональных решений.

Глава МИД отметил, что Иран придает большое значение поддержанию мира и безопасности на Южном Кавказе.

На встрече были проведены переговоры по расширению двустороннего сотрудничества и торговых связей.

Отметим, что 16 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Давос с целью участия в 54-м Всемирном экономическом форуме.

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