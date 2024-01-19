Франция отказывается ликвидировать последствия ядерных испытаний - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения встретился с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и указанной организацией, а также вопросы возможного сотрудничества в рамках международных организаций.

Были отмечены успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также решение о проведении в стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность сотрудничества страны с данной организацией в области контроля за нераспространением ядерного оружия, которое представляет большую угрозу для человечества, а также поддержку взглядов организации относительно безъядерного мира.

Была подчеркнута важность вклада государств-членов ДН в региональные и международные усилия в области ограничения ядерных испытаний.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения многие государства-члены Движения подчеркивали, что долгое время были жертвами политики ядерных испытаний ряда государств, особенно в рамках колониальной политики Франции, которая отказывается ликвидировать последствия ядерных испытаний.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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