Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан за 20 лет добился больших успехов - Муса Гулиев

БАКУ /Trend/ - Предстоящие президентские выборы не будут похожи на предыдущие. Эти выборы будут грандиозным историческим событием во многих отношениях. Они являются первыми в истории нашей современной государственности, когда избирательные участки созданы во всех регионах страны, включая Карабах и Восточный Зангезур, и избиратели смогут голосовать в своих родных селах и городах.

Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

"Это первые выборы, на которые мы идем как народ-победитель. Мы идем, чтобы доказать свою преданность нашему Победоносному лидеру, Президенту Ильхаму Алиеву и выразить ему благодарность за то, что он сделал нас победителями. Ни для кого не секрет, что абсолютным фаворитом и победителем на этих выборах (как, впрочем, и на последующих) является Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, изменивший ход не только процессов в регионе, но и самой истории, вписав в нее новую веху своей грандиозной победой", - отметил он.

М.Гулиев подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, который в 2003 году впервые был избран главой государства, исполнил самую большую мечту великого лидера Гейдара Алиева, превратив Азербайджан в могущественное государство и освободив наши земли от 30-летней армянской оккупации.

"Победа была достигнута в 44-дневном историческом триумфе, к которому Президент Ильхам Алиев шел вместе со своим народом на протяжении 17 лет, проявляя терпение, сдержанность, настойчивость и решительность. Он неустанно наращивал экономическую мощь государства, создал профессиональную армию с мощной материально-технической базой, самым современным вооружением, проделал большую работу, которая повысила авторитет Азербайджана в мире, приумножила число наших друзей. Каждый день Президента Ильхама Алиева был посвящен службе своему народу.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан за 20 лет добился больших успехов, которых другие государства не смогли достичь даже за 100 лет. Укрепилась экономическая мощь нашей страны, многократно возросло социальное благосостояние населения, Азербайджан стал титульным государством региона, авторитетом в мире, решительно поднял свой правый голос с самых важных политических платформ и трибун", - добавил М.Гулиев.

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