Политические партии в Азербайджане активно участвуют в избирательном процессе

БАКУ /Trend/ - Политические партии активно участвуют в избирательном процессе в связи с назначенными в Азербайджане на 7 февраля этого года президентскими выборами.

Как сообщает Trend со ссылкой на независимый медиацентр Seçki-2024, политические партии, основной целью которых является участие в политических процессах, также в различном статусе участвуют и в избирательном процессе. Серьезный интерес к президентским выборам проявляют и многочисленные политические партии, не принимающие участия в выборах со своими кандидатами, но активно участвующие в обеспечении прозрачности выборов с большим количеством наблюдателей и членов консультативных комиссий с правом голоса. Так, на данный момент, пройдя аккредитацию в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях, право наблюдать за выборами получили 30 тысяч наблюдателей от 19 политических партий. Этот процесс интенсивно продолжается.

Следует отметить, что политические партии являются важными избирательными субъектами, имеющими особое место и вес на проводимых в стране выборах. Действующее избирательное законодательство Азербайджана также устанавливает всесторонние, широкие возможности участия политических партий в выборах в соответствии с их целями и задачами. Опыт выборов показывает, что активность политических партий на выборах и возможности влияния на общественно-политические процессы с каждым годом возрастают. Конечно, важную роль в этом играет созданная в стране благоприятная среда для развития и укрепления политических партий, а также их активного вовлечения в общественно-политические процессы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!