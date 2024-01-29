Завершена подготовка к президентским выборам на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Завершена подготовка к внеочередным президентским выборам в Лачине, Шуше и других освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Secki-2024.az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК заявил, что считает важным, чтобы международные организации проводили тщательное наблюдение.

"Мы особенно хотели бы, чтобы долгосрочная миссия ОБСЕ также следила за процессом на освобожденных от оккупации территориях. Задача ОБСЕ должна заключаться в проведении строгого наблюдения на этих территориях. Как известно, мы называем эти выборы Победными. Поэтому, мы все должны быть активны", - добавил М.Панахов.

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