Азербайджан достиг впечатляющих экономических результатов под руководством Президента Ильхама Алиева - взгляд из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан достиг впечатляющих экономических результатов под руководством Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал в четверг Trend казахстанский политолог, профессор кафедры медиакоммуникации и истории Казахстана АО "МУИТ" Сакен Мукан.

"Экономические достижения Азербайджана с момента вступления на пост Президента Ильхама Алиева достигли впечатляющих результатов в эпоху стремительно меняющейся в мире экономической парадигмы", - подчеркнул он.

По его словам, за период руководства страной Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан диверсифицировал свою экономику и в настоящее время переходит от сырьевой зависимости к изготовлению готовой продукции.

"Геоэкономический потенциал Азербайджана очень привлекателен для других стран региона. Азербайджан на сегодняшний день является ключевым актором в регионе по обеспечению транзита товаров и услуг", - отметил политолог.

В числе достижений Азербайджана за последние годы, Сакен Мукан выделил восстановление территориальной целостности страны.

"Конечно, это было достигнуто благодаря очень продуманной военно-политической стратегии Президента Ильхама Алиева. Это навсегда останется в памяти как нынешнего, так и будущего поколений. Это беспрецедентное достижение будет вписано в учебники истории Азербайджана", - сказал он.

Политолог упомянул, что роль Президента Ильхама Алиева в становлении Азербайджана незаменимым игроком в регионе является однозначно незаменимой.

"За этот период Азербайджан стал связующим звеном между так называемым Западом и Востоком, сбалансированная внешняя политика Азербайджана по праву отвечает интересам всех заинтересованных сторон в сотрудничестве по транзитному потенциалу страны. Кроме того, Азербайджан довольно успешно реализует инфраструктурные проекты в регионе, имея огромный инвестиционный потенциал", - добавил Сакен Мукан.

Говоря об отношениях Азербайджана и Казахстана, политолог подчеркнул, что они развивались и будут развиваться динамично. Он также отметил, что страны активно сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также в рамках различных организаций.

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