Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 1 февраля 2024 17:34 (UTC +04:00)
Председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой-Адамовой 1 февраля посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает в четверг Trend, делегация сначала посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Делегация также посетила Аллею шехидов, почтила память героических сыновей Родины, погибших в борьбе за свободу и суверенитет Азербайджана, возложила цветы к их могилам, посетила памятник "Вечный огонь".

Гости с самой высокой точки Баку полюбовались панорамой столицы. Им была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости