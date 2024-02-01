Председатель Палаты депутатов чешского парламента посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой-Адамовой 1 февраля посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает в четверг Trend, делегация сначала посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Делегация также посетила Аллею шехидов, почтила память героических сыновей Родины, погибших в борьбе за свободу и суверенитет Азербайджана, возложила цветы к их могилам, посетила памятник "Вечный огонь".

Гости с самой высокой точки Баку полюбовались панорамой столицы. Им была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.

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