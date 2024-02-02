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В Азербайджане завершен процесс передачи протоколов голосования в участковые избирательные комиссии

Политика Материалы 2 февраля 2024 09:43 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершен процесс передачи протоколов голосования в участковые избирательные комиссии

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается процесс передачи протоколов голосования в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане из окружной избирательной комиссии в участковые избирательные комиссии.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az согласно Избирательному кодексу, окружные избирательные комиссии должны обеспечить выдачу протоколов голосования участковым избирательным комиссиям не менее чем за четыре дня до дня голосования (до 3 февраля 2024 года).

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