Азербайджану нужен такой сильный лидер, как Президент Ильхам Алиев - азербайджанцы мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в Эстонии, поддержат кандидатуру Президента Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Дома Азербайджана в Эстонии.

Помимо этого, руководитель Национальной ассоциации Азербайджана в Квинсленде (Австралия) Фуад Айдынбяйзаде отметил, что азербайджанцы, проживающие в этой стране, гордятся достижениями Азербайджана как независимого государства под руководством Президента Ильхама Алиева, в частности, освобождением исконных азербайджанских земель от оккупации.

"Мы уверены, что благодаря Вашему руководству Азербайджан достигнет еще большего развития", - отметил Ф.Айдынбяйзаде.

Координатор Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Финляндии, глава Дома Азербайджана в Хельсинки, председатель Молодежной Организации "Азер-Тюрк" Ульвия Джаббарова пожелала Ильхаму Алиеву успехов на президентских выборах, как Лидеру народа-победителя".

"Я уверена, что наш народ, испытывающий радость победы, которую Вы нам подарили, всегда будет с гордостью озвучивать слова гениальной личности, великого лидера Гейдара Алиева: "Я горжусь тем, что я азербайджанец!"", - подчеркнула У. Джаббарова.

Координатор Координационного совета азербайджанцев, проживающих в арабских странах, по Иордании Зюмруд Дадашова также выразила уверенность в том, что выбором азербайджанского народа-победителя будет только лидер-победитель Президент Ильхам Алиев.

"С гордостью сообщаем, что поддерживаем Вашу кандидатуру на внеочередных президентских выборах под лозунгом "Продолжение победного пути!"", - отметила З.Дадашова.

Председатель Культурной Ассоциации азербайджанцев Австралии Хаджар Гала заявила о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева.

"Именно благодаря Вашей дальновидной политике и профессиональной дипломатии были освобождены все наши земли, находившиеся под оккупацией 30 лет. Мы верим, что и на этих выборах наш народ вновь окажет Вам доверие", - подчеркнула Х.Гала.

Председатель Культурной Ассоциации азербайджанцев мира "Хары Бюльбюль" в польском городе Краков, Седат Шамилли поблагодарил Президента Ильхама Алиева за работу во имя Родины, народа, в особенности за полное освобождение Карабаха от оккупации.

"Мы всегда будем поддерживать Вашу политику, делать все возможное для продвижения и представления нашей Родины в Польше", - заявил С.Шамилли.

Исай Аронович Сквирский, проживающий в израильском городе Нетания, обладатель Золотого знака и диплома "Почетный бакинец", титула "Посол мира", в обращении к Президенту Ильхаму Алиеву упомянул, что родился в Баку в 1936 году. В 1955 году он окончил среднюю школу № 6, в 1960 году - Азербайджанский политехнический институт, с 1960 по 1996 годы работал на высоких должностях в министерстве промышленного строительства.

"Я несколько раз встречался с великим лидером Гейдаром Алиевым. В настоящее время я живу в Израиле. Считаю, что в сложный период Азербайджану нужен такой сильный руководитель, как Президент Ильхам Алиев, который добился восстановления территориальной целостности страны. Я призываю всех избирателей сделать правильный выбор во имя дальнейшего процветания нашей общей Родины - Азербайджана", - подчеркнул И.Сквирский.

Проживающая в Эр-Рияде Кямаля Меджидли подчеркнула, что азербайджанцы, проживающие в Королевстве Саудовская Аравия, поддержат кандидатуру Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

"Вы восстановили историческую справедливость и еще раз доказали всему миру, что никакая сила не может сбить Азербайджан с истинного пути. Мы выражаем Вам бесконечную благодарность за то, что Вы подарили нам яркую победу. Пусть Бог осветит ваш путь!", - заявила К.Меджидли.

Писатель Эльуджа Аталы, проживающая в Стокгольме (Швеция), отметила, что внеочередные президентские выборы, назначенные на 7 февраля, стали первыми после освобождения родного Карабаха.

"Господин Президент, Вы – полководец, освободивший наши земли от оккупации и восстановивший целостность страны! Я верю, что вы победите на выборах", - подчеркнула Э.Аталы.

Координатор Координационного совета азербайджанцев по странам Австралии и Океании по Малайзии Эльхан Гахраманлы считает, что президент, который будет избран 7 февраля, приведет Азербайджан к еще большим успехам и по-прежнему будет настоятельно отстаивать интересы азербайджанского народа.

"Как и каждый азербайджанец, я поддерживаю Президента Ильхама Алиева на этих исторических выборах", - заявил Э.Гахраманлы.

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