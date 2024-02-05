Житель города Тертер подорвался на мине (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - 5 февраля около 11:45 в полицию поступила информация о взрыве мины в районе села Гасангая Агдеринского района.

Как сообщили в понедельник Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, житель города Тертер Мамедов Азер Ахмед оглу (1966 года рождения) во время выпаса скота подорвался на мине и получил ранение ноги.

Сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу.

По данному факту проводится расследование.

12:25

БАКУ /Trend/ - 5 февраля около 11 часов в Тертерскую районную прокуратуру поступила информация о том, что в результате взрыва мины, произошедшего на территории села Гёйарх Агдеринского района (бывшая линия соприкосновения), житель города Тертер Мамедов Азер Ахмед оглу (1966 года рождения) получил ранение левой ноги.

Об этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия, проводятся другие необходимые следственные действия.

Напомним, что вчера в результате взрыва мины на территории села Гызылоба Тертерского района пострадал житель села Гарадаглы Алиев Гасанали Шахин оглу 2001 года рождения.

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