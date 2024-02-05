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МИД Чехии подтвердил задержание своего гражданина при попытке пересечь границу Азербайджана со стороны Армении

Политика Материалы 5 февраля 2024 18:22 (UTC +04:00)
МИД Чехии подтвердил задержание своего гражданина при попытке пересечь границу Азербайджана со стороны Армении

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Мы можем подтвердить задержание гражданина Чехии полицией Азербайджана.

Об этом Trend сообщила в понедельник спикер министерства иностранных дел Чехии Мариана Вернерова.

"Причиной задержания предположительно является незаконное пересечение границы. Наше посольство в Баку ожидает разрешения на консульское посещение гражданина Чехии, и наши коллеги находятся в контакте с его семьей", - сказала она.

Напомним, что 3 февраля в Азербайджане был задержан гражданин Чехии, незаконно пересекший границу из Армении. Он прошел через заминированную армянами территорию на азербайджанской стороне границы.

Следственно-оперативное расследование по уголовному делу, возбужденному в связи с данным фактом, проводит Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики.

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