За президентскими выборами в Азербайджане будут следить наблюдатели из 89 стран - ЦИК

БАКУ /Trend/ - 790 международных наблюдателей, аккредитованных для наблюдения за избирательным процессом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, представляют 72 международные организации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Джан Минем.

Председатель ЦИК отметил, что упомянутые наблюдатели являются представителями из 89 стран.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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