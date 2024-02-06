Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

С обеспечением прозрачности на президентских выборах в Азербайджане нет проблем - Мазахир Панахов

Политика Материалы 6 февраля 2024 15:55 (UTC +04:00)
С обеспечением прозрачности на президентских выборах в Азербайджане нет проблем - Мазахир Панахов

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Одним из основных требований при проведении президентских выборов является вопрос обеспечения прозрачности. В Азербайджане, как всегда в этом отношении, нет проблем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции 6 февраля заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Напомнив, что всего для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей, М.Панахов подчеркнул, что международные наблюдатели, находящиеся среди них, представляют серьезные структуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости