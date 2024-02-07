В селе Агалы Зангиланского района началось голосование (ФОТО/ВИДЕО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - На избирательном участке Зангилан-Губадлинского избирательного округа № 125 началось голосование на президентских выборах.

Как сообщает в среду Trend, избирательный участок был создан в средней школе села Агалы Зангиланского района.

Голосование на внеочередных президентских выборах на данном избирательном участке, как и на всей территории Азербайджана, началось в 08:00. Ожидается, что 971 избиратель придет сегодня на участок и проголосует за своего кандидата.

Из 971 избирателя 603 - жители села Агалы, 31 - молодые люди, впервые принимающие участие в голосовании. Отметим также, что после 44-дневной Отечественной войны лица, имеющие право голоса, работающие на восстановительно-строительных работах как в селе Агалы, так и в непосредственной близости от села, имеют возможность проголосовать именно на этом избирательном участке.

Сегодня люди, получившие право голоса на территориях, освобожденных от оккупации - это бывшие вынужденные переселенцы, которые в течение 30 лет жили в различных городах и деревнях по всей стране.

Отметим, что сегодня в Азербайджане началось голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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