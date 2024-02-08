Президентские выборы в Азербайджане прошли на очень высоком уровне - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли на очень высоком уровне.

Как передает Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции, посвященной итогам внеочередных президентских выборов 7 февраля.

"Народ Азербайджана проголосовал за избрание своего президента, и по предварительным результатам нет никаких сомнений в том, что Ильхам Алиев является лидером с подавляющим большинством голосов. На сегодняшний день мы можем считать нашу работу завершенной", - сказал он.

Отметим, что Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Созданы 6 537 избирательных участков по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях созданы 26 избирательных участков.