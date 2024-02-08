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Деятельность Франка Швабе против Азербайджана можно охарактеризовать как клоунаду - Община Западного Азербайджана

Политика Материалы 8 февраля 2024 13:52 (UTC +04:00)
Деятельность Франка Швабе против Азербайджана можно охарактеризовать как клоунаду - Община Западного Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Деятельность члена Бундестага Германии Франка Швабе против Азербайджана в последнее время можно охарактеризовать как клоунаду.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Гнев такого неудачника, как Ф.Швабе, еще раз показывает, что Азербайджан разгромил не только оккупанта-Армению, но и все силы, стоящие за ней, и эти круги теперь хотят отомстить Азербайджану за это.

Но история показывает, что такие крестоносцы-писаки, как Ф.Швабе не могут оказать ни малейшего влияния на волю Азербайджана", - подчеркивается в заявлении.

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