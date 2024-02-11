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Политика
ЦИК подвел итоги внеочередных президентских выборов
Политика
Материалы
11 февраля 2024 17:16 (UTC +04:00)
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Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - ЦИК Азербайджана подвел итоги внеочередных президентских выборов.
Новость обновляется
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ЦИК Азербайджана
Лента
Лента новостей
ЦИК подвел итоги внеочередных президентских выборов
17:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Ильхам Алиев победил на президентских выборах с 92,12% голосов - ЦИК Азербайджана
17:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты голосования в некоторых избирательных участках
16:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЦИК Азербайджана объявил окончательные результаты президентских выборов (ФОТО)
16:18 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЦИК представит результаты президентских выборов в Азербайджане в Конституционный суд
16:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
"Формула власти": Михаил Гусман о личности бывшего президента Намибии Хаге Гейнгоба (ВИДЕО)
14:57 (UTC+04)
В мире
Материалы
В Азербайджане на некоторых дорогах видимость будет ограничена
14:35 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Физули произошел сход оползня, один человек спасен (ВИДЕО)
13:57 (UTC+04)
Общество
Материалы
В нескольких провинциях Турции объявлено предупреждение о лавиноопасности
13:14 (UTC+04)
Турция
Материалы
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО)
12:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Конгресс США одобрил соглашение с Турцией по истребителям F-16
12:20 (UTC+04)
Турция
Материалы
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
11:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Ирана
11:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах
11:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)
11:19 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Узбекистане улучшается работа в области строительства объектов образования
10:36 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Нацбанк Казахстана о сотрудничестве с ЦБ Азербайджана
09:43 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
09:42 (UTC+04)
Турция
Материалы
Король Великобритании выступил с заявлением после того, как у него был диагностирован рак
09:18 (UTC+04)
Европа
Материалы
Россия предоставила Беларуси скидку на железнодорожные перевозки
08:25 (UTC+04)
Россия
Материалы
В МИД Британии выразили обеспокоенность возможным наступлением на Рафах
07:30 (UTC+04)
Европа
Материалы
В немецких городах продолжаются митинги против правого экстремизма
06:05 (UTC+04)
Европа
Материалы
Франция призывает ЕС вкладываться в оборону на фоне «российской угрозы»
05:25 (UTC+04)
Европа
Материалы
Террорист с топором остановил поезд в Швейцарии
04:25 (UTC+04)
Европа
Материалы
Во Франции активистки облили супом картину Клода Моне
03:41 (UTC+04)
Европа
Материалы
В США разбился вертолет с пассажирами на борту
02:51 (UTC+04)
США
Материалы
Франция поставит Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды
02:01 (UTC+04)
Европа
Материалы
Германия теряет статус «промышленной сверхдержавы»
01:10 (UTC+04)
Европа
Материалы
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт всемирно известного Стива Баракатта (ФОТО/ВИДЕО)
10 февраля 23:44 (UTC+04)
Общество
Материалы
Во Франции загорелась атомная электростанция
10 февраля 22:40 (UTC+04)
Европа
Материалы
Алишер Усманов поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 21:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЕС продвинулся в вопросе реформирования бюджетных правил
10 февраля 21:40 (UTC+04)
Европа
Материалы
Президент Кении направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
10 февраля 21:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Греция присоединилась к космической программе Artemis
10 февраля 20:53 (UTC+04)
Европа
Материалы
В рамках COP29 в Баку пройдет глобальный саммит религиозных лидеров
10 февраля 20:12 (UTC+04)
Азербайджан
Материалы
Президент ФИФА поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 20:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
10 февраля 19:57 (UTC+04)
Политика
Материалы
Академик Российской академии наук поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 19:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Баку открылся фестиваль "Sevginin İZi" – яркие знакомства и новый опыт (ФОТО)
10 февраля 19:39 (UTC+04)
Культура
Материалы
Султан Омана поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 19:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Страсти в Баку – как стать королем и попасть в Испанию… (ФОТО)
10 февраля 18:43 (UTC+04)
Культура
Материалы
Регион Центральная Азия и Азербайджан является одним из лидирующих с точки зрения развития инноваций – Visa (Эксклюзив)
10 февраля 18:26 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Михаил Шмаков поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 17:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Карабахские армяне покинули регион добровольно - Галузин
10 февраля 17:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Председатель ВНСТ выступил с заявлением по поводу антиазербайджанской резолюции ПАСЕ
10 февраля 17:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Сухопутных войсках Азербайджана состоялось первенство по гиревому спорту (ФОТО)
10 февраля 17:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Рашид Темрезов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
10 февраля 17:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обзор ключевых событий в энергетическом секторе Азербайджана за неделю
10 февраля 17:02 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Магомедсалам Магомедов поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 16:57 (UTC+04)
Политика
Материалы
Путь в пропасть…Премьера фильма Хикмета Рагимова "Апатия" вызвала большой ажиотаж (ФОТО)
10 февраля 16:35 (UTC+04)
Культура
Материалы
Остров спасения Александра Шаровского, где можно придумывать жизнь…
10 февраля 16:34 (UTC+04)
Интервью
Материалы
Михаил Гуцериев поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 16:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
Известная пианистка Ольга Домнина представила в Кембридже концерт современной азербайджанской музыки
10 февраля 16:02 (UTC+04)
Культура
Материалы
Павел Елизаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
10 февраля 15:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел праздничный концерт (ФОТО)
10 февраля 15:33 (UTC+04)
Культура
Материалы
Экспорт турецких кожаных изделий снизился
10 февраля 15:27 (UTC+04)
Турция
Материалы
Генеральный секретарь ШОС поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 14:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Россия будет обсуждать условия нахождения миротворцев в Карабахе только с Азербайджаном – Галузин
10 февраля 14:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Из Казахстана экстрадирован находившийся в розыске гражданин Азербайджана
10 февраля 14:19 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане обеспечено перечисление работодателями задолженностей по выплатам социального характера
10 февраля 14:10 (UTC+04)
Общество
Материалы
Скончался отец министра национальной обороны Турции
10 февраля 14:00 (UTC+04)
Турция
Материалы
В Азербайджане утвержден список профессий, дающих право на пенсию по возрасту на льготных условиях
10 февраля 13:57 (UTC+04)
Общество
Материалы
Агентство Азербайджана по разминированию о взрыве в Ходжавенде
10 февраля 13:55 (UTC+04)
Общество
Материалы
Обзор ключевых событий в "зеленой экономике" Азербайджана за неделю
10 февраля 13:51 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Шафик Пшихачев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
10 февраля 13:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Эргюн Аталай поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 13:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Певрул Кавлак направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
10 февраля 13:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Гезим Калая поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 13:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Омбудсмен Азербайджана выступила с обращением в связи с нарушением прав ребенка в СМИ
10 февраля 13:32 (UTC+04)
Общество
Материалы
Генеральный секретарь ОИС позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
10 февраля 13:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Академия полиции МВД Азербайджана привлечет ремонтные работы
10 февраля 13:19 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю
10 февраля 13:17 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Обзор ключевых событий Азербайджана в сфере транспорта за неделю
10 февраля 12:56 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Генпрокуратура Азербайджана о взрыве в Ходжавенде
10 февраля 12:50 (UTC+04)
Общество
Материалы
Юнис Гусейнов: "От нашей сборной в этой группе ничего ждать не стоит" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО
10 февраля 12:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Баку откроются новые учреждения социального обслуживания
10 февраля 12:30 (UTC+04)
Общество
Материалы
Александр Шапиро-Сулиман поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 12:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Марокканские журналисты посетили Агдам, Аскеран и Шушу (ФОТО)
10 февраля 12:23 (UTC+04)
Общество
Материалы
Таха Айхан поздравил Президента Ильхама Алиева
10 февраля 12:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
10 февраля 12:08 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
10 февраля 11:53 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Бурные аплодисменты и любимые песни – народная артистка Ниса Гасымова встретилась с поклонниками (ФОТО)
10 февраля 11:41 (UTC+04)
Культура
Материалы
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю КНР
10 февраля 11:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Хизри Шихсаидов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
10 февраля 11:32 (UTC+04)
Политика
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В Ходжавенде произошел взрыв – есть пострадавший
10 февраля 11:14 (UTC+04)
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Все краски музыки - абонементные концерты в Баку (ФОТО)
10 февраля 11:07 (UTC+04)
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В январе 2024 года вырос экспорт зерна, семян и крупы Турции на мировые рынки
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Visa по итогам 2023 года осуществила рекордное количество блокировок мошеннических операций
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Экспорт турецкой стальной продукции увеличился в январе 2024 года
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В Ходжавенде обнаружено большое количество артиллерийских и танковых снарядов
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Стали известны объемы добычи в 2023 году по НГДУ и СП SOCAR
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АБР назвал объем климатического финансирования по итогам 2023 года
10 февраля 10:16 (UTC+04)
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Армения надеется на проведение встречи по делимитации границ с Азербайджаном в ближайшее время
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10 февраля 09:57 (UTC+04)
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SOCAR в годовом отчете сообщил о распределении добытого в Азербайджане газа
10 февраля 09:55 (UTC+04)
Энергетика
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Нидерландская компания о привязке азербайджанского маната к доллару США
10 февраля 09:27 (UTC+04)
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İdman.biz TV запускает новый проект - Скоро... (ВИДЕО)
10 февраля 09:24 (UTC+04)
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Постоянное представительство НАР в Баку привлечет ремонтные работы
10 февраля 09:03 (UTC+04)
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10 февраля 08:43 (UTC+04)
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Роналду признан самым высокооплачиваемым атлетом
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Таджикистан увеличил экспорт товаров на 14,3%
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Утверждена программа социально-экономического развития Туркменистана на 2024 год
10 февраля 06:37 (UTC+04)
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Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по борьбе
10 февраля 05:46 (UTC+04)
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В Казахстане введен масочный режим
10 февраля 04:58 (UTC+04)
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В Турции суд арестовал 48 человек по делу о теракте в Стамбуле
10 февраля 04:09 (UTC+04)
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Узбекистан и Китай увеличили товарооборот
10 февраля 03:27 (UTC+04)
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Турция и Кыргызстан подписали план действий из 62 пунктов
10 февраля 02:28 (UTC+04)
Турция
Материалы
Доля расчетов России и Казахстана в нацвалютах достигла 80%
10 февраля 01:38 (UTC+04)
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Материалы
В Иране сообщили о завершении строительства участка коридора Север - Юг в течение пяти лет
10 февраля 00:37 (UTC+04)
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Член Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Президента Ильхама Алиева
9 февраля 23:41 (UTC+04)
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Эди Рама поздравил Президента Ильхама Алиева
9 февраля 23:29 (UTC+04)
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Материалы
Назван объем грузов, переваленных турецким портом Коджаэли
9 февраля 23:13 (UTC+04)
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2024 год будет очень важным с точки зрения развития пассажирского транспорта и внедрения инноваций - Анар Рзаев (Интервью)
9 февраля 23:03 (UTC+04)
Общество
Материалы
Гитанас Науседа поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах
9 февраля 23:03 (UTC+04)
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В Азербайджане я чувствую себя как дома - интервью со Стивом Баракаттом в преддверии концерта в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
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Определен порядок утилизации автомобилей в Азербайджане
9 февраля 22:22 (UTC+04)
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Внеочередные президентские выборы и блестящая победа Президента Ильхама Алиева находятся в центре внимания всего мира - Азер Гараев
9 февраля 21:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
Ильхам Алиев стал триумфатором внеочередных президентских выборов в Азербайджане - «Беларусь Сегодня»
9 февраля 21:27 (UTC+04)
Политика
Материалы
Импорт и продажа в Азербайджане медицинского средства "Pencan" запрещены
9 февраля 20:55 (UTC+04)
Общество
Материалы
Кыргызстан готов продолжить совместные усилия по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном - Садыр Жапаров
9 февраля 20:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева
9 февраля 20:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины поздравила Президента Ильхама Алиева
9 февраля 20:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Прошли политические консультации между МИД Азербайджана и Швейцарии
9 февраля 20:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Впервые в Гяндже будет представлен проект "Наша музыкальная идентичность"
9 февраля 19:53 (UTC+04)
Культура
Материалы
Милорад Додик поздравил Президента Ильхама Алиева
9 февраля 19:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Майя Санду поздравила Президента Ильхама Алиева
9 февраля 19:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
Экстрадирован из Азербайджана находившийся в розыске гражданин Таджикистана
9 февраля 19:33 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Узбекистане изучают культуру и литературу Азербайджана (ФОТО)
9 февраля 19:19 (UTC+04)
Социум
Материалы
Аккан Сувер направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
9 февраля 19:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и его заместитель поздравили Президента Ильхама Алиева
9 февраля 18:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Проект «Безопасный Интернет» в школах Губы и Лянкярана (ФОТО)
9 февраля 18:50 (UTC+04)
Общество
Материалы
Более пятидесяти азербайджанских стоматологов принимают участие в AEEDC Dubai 2024 (ФОТО)
9 февраля 18:47 (UTC+04)
Социум
Материалы
Обнародованы рекомендации МВФ касательно процентных ставок в Азербайджане
9 февраля 18:42 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Баку еще два автобуса перейдут на безналичную оплату проезда
9 февраля 18:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
Альфредо Родригес выступит с концертом в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)
9 февраля 18:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Генеральный секретарь СВМДА поздравил Президента Ильхама Алиева
9 февраля 18:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Азербайджане – МИД
9 февраля 17:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Казахстанский и греческий порты будут сотрудничать для развития ТМТМ
9 февраля 17:51 (UTC+04)
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SOCAR AQS впервые проведет в Азербайджане бурение, не связанное с ископаемым топливом
9 февраля 17:42 (UTC+04)
Зеленая экономика
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Названо число назначений инвалидности в Азербайджане в январе
9 февраля 17:35 (UTC+04)
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Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции (ФОТО)
9 февраля 17:27 (UTC+04)
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Сельчук Байрактар поделился публикацией в связи с открытием ангара для БПЛА "Akıncı" в Азербайджане (ФОТО)
9 февраля 17:23 (UTC+04)
Политика
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Представитель ООН направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
9 февраля 17:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
Эффектный, стильный и доступный. Чем вас удивит смартфон HONOR X8b (ФОТО)
9 февраля 17:08 (UTC+04)
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Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан более 11 кг наркотиков (ФОТО)
9 февраля 17:07 (UTC+04)
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Анализ итогов бурения скважины "SDX-8" на "Шахдениз" будет всеобъемлющим - bp
9 февраля 17:01 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Раис Татарстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
9 февраля 16:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Производство продукции в Гаджигабульском промквартале многократно выросло
9 февраля 16:47 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Названо количество судов, принятых турецким портом Гемлик в 2023 году
9 февраля 16:44 (UTC+04)
Турция
Материалы
В Азербайджане утвержден Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма"
9 февраля 16:39 (UTC+04)
Политика
Материалы
Ввод в эксплуатацию экологически чистых автобусов – один из приоритетных вопросов – Анар Рзаев
9 февраля 16:26 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Названы территории Азербайджана, на которых в 2023 году было оставлено под залог больше всего квартир
9 февраля 16:22 (UTC+04)
Общество
Материалы
Али Асадов провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии
9 февраля 16:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
Камчибек Узакбаев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
9 февраля 15:59 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане в ближайшее время будет активирована услуга оплаты проезда банковскими картами
9 февраля 15:57 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ ответило армянской делегации (ФОТО)
9 февраля 15:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
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