Азербайджанская армия уничтожила двух армянских военнослужащих, нарушивших режим прекращения огня и предпринявших попытку провокации

БАКУ /Trend/ - На армяно-азербайджанской условной границе были уничтожены два военнослужащих Вооруженных сил Армении, которые попытались совершить провокацию с нарушением режима прекращения огня.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Армении.

В сообщении также говорится о раненых.

Отметим, что министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

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