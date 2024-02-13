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Майя Санду позвонила Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 13 февраля 2024 11:48 (UTC +04:00)
Майя Санду позвонила Президенту Ильхаму Алиеву

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 13 февраля Президент Республики Молдова Майя Санду позвонила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов в деятельности во имя развития страны.

Глава государства выразил благодарность за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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