Майя Санду позвонила Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 13 февраля Президент Республики Молдова Майя Санду позвонила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов в деятельности во имя развития страны.

Глава государства выразил благодарность за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.