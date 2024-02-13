Провокация Армении показала, что процессы против Азербайджана осуществляются планомерно - политолог

БАКУ /Trend/ - Последняя военно-политическая провокация Армении показала, что процессы против Азербайджана осуществляются планомерно.

Об этом сказал Trend во вторник политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что не случайно данная провокация была осуществлена с территории в Армении, где находится "гражданская миссия" Европейского союза. "В течение долгого времени наблюдалось, что представители Европейского союза занимаются "бинокльной дипломатией" и не предпринимают никаких шагов, способствующих миру. Предшествовавшие последней провокации события также показывают, что Армения хочет реванша, ищет большой геополитической войны. Особо следует подчеркнуть, что наряду с приобретением французской и индийской военной техники, заместитель председателя комитета парламента Армении по вопросам безопасности заявил, что достигнуты договоренности в этой сфере и с другими странами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph также не отказался от жесткой риторики. И в результате происходит военная провокация, азербайджанский военнослужащий получает ранение. Силы, стоящие за Арменией, оказывающие ей военную, экономическую, политическую поддержку, должны знать, что Азербайджан - сильное государство, которое обеспечило свою территориальную целостность, суверенитет. С другой стороны, следует подчеркнуть, что все элементы, представляющие угрозу безопасности страны, будут нейтрализованы", - сказал он.

Отметим, что вчера с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района. В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!