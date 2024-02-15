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Азербайджанскому инвестиционному холдингу предоставлены новые полномочия в связи с BakuBus - Распоряжение

Политика Материалы 15 февраля 2024 13:46 (UTC +04:00)
Азербайджанскому инвестиционному холдингу предоставлены новые полномочия в связи с BakuBus - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О мерах по совершенствованию управления ООО "BakuBus"" от 30 марта 2021 года, сообщает в четверг Trend.

Согласно распоряжению, членов исполнительного органа ООО, в том числе его руководителя будет назначать на должность и освобождать от должности Наблюдательный совет Инвестиционного холдинга Азербайджана.

Кабинет министров и Азербайджанский инвестиционный холдинг должны решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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