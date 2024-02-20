К новым целям, поставленным Президентом Ильхамом Алиевым – эксперты на платформе Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках экспертной платформы Baku Network вышел очередной выпуск аналитического видеопроекта.

Как сообщает Trend, гости проекта - депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, Турал Гянджалиев и заместитель директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли провели обсуждения, связанные с выступлением Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии инаугурации, задачами и целями, объявленными главой государства на предстоящий период.

Были затронуты ключевые моменты, подчеркнутые главой государства – дальнейшее развитие страны, новые цели, масштабные проекты, экономика, военная сфера, наука и образование, здравоохранение, социальное благополучие, сохранение национально-духовных ценностей, патриотическое воспитание молодежи, наступательная дипломатия и другие важные темы.

АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск аналитического видеопроекта.

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