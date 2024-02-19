Генсек ТЮРКПА Мехмет Сурейя Эр направил письмо председателю ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - 19 февраля Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Мехмет Сурейя Эр направил письмо председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросу Русопулосу.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, в письме, поздравляя Теодороса Русопулоса с избранием председателем ПАСЕ, генеральный секретарь ТЮРКПА пожелал ему успехов в деятельности на этом посту.

В письме говорится, что в эпоху, когда парламентская дипломатия и диалог приобретают все большее значение, межпарламентские организации выступают в качестве важной платформы, помогающей строить мосты между странами и народами. Также в письме, в котором высоко ценится конструктивный диалог между парламентариями всего мира, выражается обеспокоенность в связи с неутверждением полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Отмечается, что Милли Меджлис Азербайджанской Республики как один из членов-учредителей ТЮРКПА играет важную роль в продвижении принципов диалога и сотрудничества в тюркском мире и за его пределами. Успешное председательство Азербайджанской Республики в Движении неприсоединения и ее достижения, создание по инициативе Азербайджана Парламентской сети Движения неприсоединения и превращение Сети в кратчайшие сроки в эффективную платформу для межпарламентского диалога на международном уровне свидетельствуют о значительных усилиях Азербайджана по решению проблем глобального масштаба. Азербайджан играет важную роль в сохранении культурного разнообразия, содействии диалогу между культурами и цивилизациями.

В письме говорится, что Азербайджан, являясь членом Совета Европы с 2001 года, своими усилиями и сотрудничеством внес вклад в защиту основополагающих принципов организации. Отмечается, что парламентская дипломатия и многосторонние организации, такие как ПАСЕ, должны играть более важную роль в создании атмосферы диалога и сотрудничества на фоне растущей политической напряженности и новых вызовов в мире, и в этом контексте продолжение участия азербайджанской делегации в работе ПАСЕ имеет важное значение для сохранения конструктивного и неограниченного диалога между всеми парламентариями. В конце письма выражается вера в то, что, исходя из вышеизложенного, резолюция ПАСЕ, не соответствующая принципам диалога и сотрудничества, будет пересмотрена и деятельность азербайджанской делегации в ПАСЕ будет восстановлена.

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