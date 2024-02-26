Посол ЕС в Азербайджане выразил соболезнования азербайджанскому народу

БАКУ /Trend/ - Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщается на странице представительства ЕС в Азербайджане в социальной сети Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем и чтим память женщин, мужчин, детей, стариков, которые стали жертвами страшной трагедии в Ходжалы. Выражаю глубокие соболезнования тем, кто потерял свои семьи, близких, дома в Ходжалы. Мы все всегда должны работать сообща во имя примирения и прочного мира, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись", - отметил Петер Михалко.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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