Состоялись первые консульские консультации между МИД Азербайджана и Ирака

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялись первые консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака.

Как сообщили в субботу Trend в МИД, делегацию Азербайджана на консультациях возглавлял начальник консульского управления МИД Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а делегацию Республики Ирак - начальник консульского управления МИД Республики Ирак Ахмед Али Амин Аль-Сади.

"В ходе консульских консультаций было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с Республикой Ирак, являющейся для Азербайджана страной-партнером, в том числе подписание новых двусторонних документов и возможность оцифровки консульских услуг.

В рамках консультаций были проведены обсуждения по вопросам обеспечения защиты прав и свобод граждан двух стран, усилий в области оказания осужденным необходимой консульской помощи, в том числе расширения сотрудничества в области экстрадиции осужденных.

Стороны, обмениваясь опытом о последних инновациях, реализованных в консульской сфере, также подчеркнули важность укрепления связей между двумя странами в сфере миграции, юстиции и других сферах.

Между сторонами достигнута договоренность о проведении очередного заседания консульских консультаций в 2024 году в городе Багдад", - говорится в сообщении ведомства.

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