Глава МИД Азербайджана провел обсуждения с иракским коллегой

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Гусейном в рамках Анталийского дипломатического форума.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также текущая региональная ситуация.

"Джейхун Байрамов отметил, что интенсивные взаимные контакты и визиты между Азербайджаном и Ираком способствуют успешному развитию отношений по различным направлениям, в том числе политическим, экономическим, торговым, энергетической безопасности, инвестициям, культурным и другим.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираком, основанные на исторической дружбе и солидарности, проявляются во взаимной поддержке, демонстрируемой в рамках двусторонних, в том числе региональных и международных платформ.

Глава МИД Азербайджана подробно проинформировал иракского коллегу о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которую наша страна примет в текущем году, были затронуты возможные направления сотрудничества и выражена уверенность в том, что иракская сторона примет активное участие в процессе.

Джейхун Байрамов также рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, в том числе о нынешнем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Фуад Гусейн отметил, что Ирак заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном, и отметил необходимость использования имеющегося потенциала для расширения сотрудничества в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес",- говорится в сообщении ведомства.

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