БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается новая рабочая группа Милли Меджлиса (парламент) по межпарламентским связям.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям" Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Согласно проекту, создается рабочая группа по азербайджано–филиппинским межпарламентским связям.

Руководителем данной группы было предложено назначить депутата Мушфига Джафарова.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

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